Туляков снова предупредили о заморозках до -2 градусов

В утренние часы 14 мая в Тульской области местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Метеопредупреждение со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало региональное МЧС.
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