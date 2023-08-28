Меня бросил мужчина, который на протяжении более 2-х лет клялся в любви. Мы с ним часто встречались, ходили на свидания.
Бросил меня, когда отказалась стать сожительницей
Комментарии
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ONIX
Из всего этого комментария можно сказать одно: женщина захотела жить в достатке,а ребенок был лишь средством манипуляции,который и нужен ей был,как средство сытой жизни. Бм,отец ребенка поставил условие,которое можно было не выполнять,но она выбрала именно этот путь и кто сам себе Буратино : БМ?))) Она даже не пыталась отдать ребенка отцу,хотя сама его не воспитывала( это,как раз разговор о том,что ребенку с мамой лучше),потому как,как уже было сказано выше: ребенок,это путь к сытой, беззаботной жизни. Вы уж будьте объективны в данной ситуации://Мать от горя на вид оправилась через пару лет, отец погоревал и...как жил так и живет.// Это со слов матери,вы сделали вывод об отце? Мать от горя оправилась.. Стесняюсь спросить: от какого горя,если ей ребенок не нужен был от слова совсем и она пустилась во все тяжкие? Скорее всего,горе заключалось в том,что возраст подошел к своему логическому завершению,а с потерей сына,она потеряла главное: кормушку. Хотя,читая комментарий,мне показалось,что интрижка мужа,не принесла ему удовлетворения и он надеялся когда- нибудь вернуться к отношениям,отсюда и ограничения. Со своей стороны,он выполнил все свои обещания и обязательства.Очень актуальны все- такт басни Крылова в данной ситуации" Стрекоза и муравей".
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2 час.
В
Воробей
В том-то и дело, что я придерживаюсь мнения, что в социуме западного типа ВСЕ женщины получают дефект воспитания, который делает их неспособными к удовлетворительному супружескому сексу. Отсюда и уровень разводов более 70%. С этой точки зрения жениться практически наверняка развестись. Уцелеть могут только подкаблучники.
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7 мин.
Элина Морозова
Ага. А она его наверное должна его поставить на свой домашний режим. Чтобы на двоих готовил, убирался и вел домашнее хозяйство. Сказано же, что и к себе пригласить не может и на его хозяйство пахать ей не зачем. Все причины изложены в статье. Вы же выдумываете то, чего нет. За 2 года он не мог решитиь жениться.
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5 мин.
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