Бросил меня, когда отказалась стать сожительницей

ONIX

Из всего этого комментария можно сказать одно: женщина захотела жить в достатке,а ребенок был лишь средством манипуляции,который и нужен ей был,как средство сытой жизни. Бм,отец ребенка поставил условие,которое можно было не выполнять,но она выбрала именно этот путь и кто сам себе Буратино : БМ?))) Она даже не пыталась отдать ребенка отцу,хотя сама его не воспитывала( это,как раз разговор о том,что ребенку с мамой лучше),потому как,как уже было сказано выше: ребенок,это путь к сытой, беззаботной жизни. Вы уж будьте объективны в данной ситуации://Мать от горя на вид оправилась через пару лет, отец погоревал и...как жил так и живет.// Это со слов матери,вы сделали вывод об отце? Мать от горя оправилась.. Стесняюсь спросить: от какого горя,если ей ребенок не нужен был от слова совсем и она пустилась во все тяжкие? Скорее всего,горе заключалось в том,что возраст подошел к своему логическому завершению,а с потерей сына,она потеряла главное: кормушку. Хотя,читая комментарий,мне показалось,что интрижка мужа,не принесла ему удовлетворения и он надеялся когда- нибудь вернуться к отношениям,отсюда и ограничения. Со своей стороны,он выполнил все свои обещания и обязательства.Очень актуальны все- такт басни Крылова в данной ситуации" Стрекоза и муравей".