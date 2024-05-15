Поза «69» — лучшая поза для потрясающего секса

Поза 69 Если бы все сексуальные позы затеяли соревнование, у позы «69» априори была бы фора: еще бы — двойной оральный секс! Это обстоятельство, если подойти к нему чисто логически, могло бы оставить далеко позади себя все, что накопило человечество в области секса.