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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон возглавил список претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Драйзайтль – 2-й, Кучеров – 4-й, Овечкин разделил 6-е место, у Макдэвида – 0 голосов

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Официальный сайт лиги провел опрос, в котором приняли участие 16 авторов и экспертов.

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