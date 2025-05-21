Скорей бы отпуск - и снова на работу: приехавшим на отдых в Крым врачам предлагают подзаработать

В Крыму запустили проект«Работай и отдыхай в солнечном Крыму», в рамках которого отдыхающих на полуострове врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи из других регионов приглашают трудоустроиться по срочному трудовому договору в службу скорой помощи, рассказали в пресс-службе Минздрава РК.