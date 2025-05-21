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Крымская газета

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Скорей бы отпуск - и снова на работу: приехавшим на отдых в Крым врачам предлагают подзаработать

Скорей бы отпуск - и снова на работу: приехавшим на отдых в Крым врачам предлагают подзаработать

В Крыму запустили проект«Работай и отдыхай в солнечном Крыму», в рамках которого отдыхающих на полуострове врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи из других регионов приглашают трудоустроиться по срочному трудовому договору в службу скорой помощи, рассказали в пресс-службе Минздрава РК.

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