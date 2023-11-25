В лобовом ДТП в центре Рязани пострадали двое взрослых и трёхлетний ребёнок

Авария произошла в субботу, 25 ноября, на пересечении Есенина и Садовой. По данным источника портала, 33-летний мужчина госпитализирован с закрытой ЧМТ, сотрясением мозга, переломом носа и тупой травмой живота.
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