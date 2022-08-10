Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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МИ-6 дало отмашку на совершенно запредельную информационную атаку на Россию

МИ-6 дало отмашку на совершенно запредельную информационную атаку на Россию

  Автор:  Люсинэ Аветян, Великобритания Реприза из театра абсурда, в котором мы на Западе живем - лидеры европейских стран, глава ООН и сам Жозеп Борель выразили обеспокоенность в связи "с российскими артиллерийскими ударами на Запорожскую АЭС".

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Комментарии
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ШКИПЕР
Когда блудливого щенка ловят с поличным,то он сто пудов визжит - Это не я -
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1 г.
Vladimir Kharchenko
&quot;Украина&quot; как символ нацизма и фашизма исчезнет с политической карты Земли. Справедливость и Правда  восторжествуют. Аминь! На территории проживали Русские люди по признаку Языка общения.                                                             В. Е. Харченко, С-Петербург
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1 г.
Александр Широков
👍👍👍
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1 г.

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