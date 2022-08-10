Автор: Люсинэ Аветян, Великобритания Реприза из театра абсурда, в котором мы на Западе живем - лидеры европейских стран, глава ООН и сам Жозеп Борель выразили обеспокоенность в связи "с российскими артиллерийскими ударами на Запорожскую АЭС".
МИ-6 дало отмашку на совершенно запредельную информационную атаку на Россию
Комментарии
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ШКИПЕР
Когда блудливого щенка ловят с поличным,то он сто пудов визжит - Это не я -
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1 г.
Vladimir Kharchenko
"Украина" как символ нацизма и фашизма исчезнет с политической карты Земли. Справедливость и Правда восторжествуют. Аминь! На территории проживали Русские люди по признаку Языка общения. В. Е. Харченко, С-Петербург
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1 г.
Александр Широков
👍👍👍
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1 г.
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