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Царьград

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В Ростове-на-Дону прошёл кулинарный чемпионат «Мост дружбы»

В Ростове-на-Дону прошёл кулинарный чемпионат «Мост дружбы»

В донской столице прошёл гастрономический фестиваль «Кулинарный чемпионат: Мост дружбы», приуроченный к 277-й годовщине основания Ростова-на-Дону.

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