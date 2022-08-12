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Шведский «Брюнэс» близок к подписанию Лео Комарова и вернет Юхана Ларссона, завершавшего сезон в «Вашингтоне» (Expressen)

Шведский «Брюнэс» близок к подписанию Лео Комарова и вернет Юхана Ларссона. Клуб близок к соглашению с двумя нападающими.

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