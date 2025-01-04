ВСУ обстреляли территорию ДНР 33 раза за сутки

Украинские вооруженные формирования обстреляли 33 раза Донецкую Народную Республику за истекшие сутки, один человек погиб и 19 пострадало в результате атак, 5 января сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в своем Telegram-канале.