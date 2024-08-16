А воз и ныне там. Наши тяжелые танковозы

Логистика, наверное, никогда не являлась сильной стороной нашей армии. При этом иногда что-то становилось на порядок лучше, иногда становилось, наоборот, хуже, в том числе так как появлялись новые, ранее просто не существовавшие задачи.
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