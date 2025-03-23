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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Гонка была более напряженной, чем могло показаться. Если стратегии конкурентов разделятся, то что выбрать?»

Руководитель «Макларена» подчеркнул, что финиш на первом и втором месте на Гран-при Китая дался команда нелегко.

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