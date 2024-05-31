Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения

Дональд Трамп стал первым президентом США, осужденным за преступление, когда присяжные Нью-Йорка признали его виновным в фальсификации документов с целью сокрытия оплаты за молчание порнозвезды перед выборами 2016 года.
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