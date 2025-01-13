Economist: Украина является мировым лидером в телефонном мошенничестве

Украина является мировым лидером в телефонном мошенничестве. Об этом пишет The Economist. Авторы отметили, что в Киеве и Днепре сотни колл-центров, чья задача заключается исключительно в работе против россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии