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Север Пресс

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Департамент экологии ЯНАО ограничил посещение лесов до 6 августа

Департамент экологии ЯНАО ограничил посещение лесов до 6 августа

Департамент природных ресурсов и экологии Ямала продлил ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

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