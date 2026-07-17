Департамент экологии ЯНАО ограничил посещение лесов до 6 августа

Департамент природных ресурсов и экологии Ямала продлил ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии