Латвия запретила импорт книг, газет и игрушек из России и Белоруссии

Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, игрушек и ряд других товаров. Сейм балтийской республики принял решение об этом в порядке особой срочности, сообщило национальное гостелерадио lsm.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии