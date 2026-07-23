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Латвия запретила импорт книг, газет и игрушек из России и Белоруссии

Латвия запретила импорт книг, газет и игрушек из России и Белоруссии

Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, игрушек и ряд других товаров. Сейм балтийской республики принял решение об этом в порядке особой срочности, сообщило национальное гостелерадио lsm.

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