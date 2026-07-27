Только 1% молодоженов полностью окупают свадьбу подарками

Почти половина (48%) россиян использует заемные деньги, чтобы оплатить свою свадьбу. Из них 17% брали или планируют взять кредит для этой цели, 27% занимали у родственников и друзей, 4% пользовались кредитной картой или оплачивали свадебные расходы в рассрочку.