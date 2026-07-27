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Газета.ру

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Только 1% молодоженов полностью окупают свадьбу подарками

Только 1% молодоженов полностью окупают свадьбу подарками

Почти половина (48%) россиян использует заемные деньги, чтобы оплатить свою свадьбу. Из них 17% брали или планируют взять кредит для этой цели, 27% занимали у родственников и друзей, 4% пользовались кредитной картой или оплачивали свадебные расходы в рассрочку.

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