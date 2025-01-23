Минэнерго Молдавии: «Газпром» не бронировал мощности на поставку газа Приднестровью на февраль Татьяна АрестоваПредставители «Газпрома» не подали заявку на бронирование на февраль мощностей Трансбалканского трубопровода для подачи газа в Приднестровье.