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Минэнерго Молдавии: «Газпром» не бронировал мощности на поставку газа Приднестровью на февраль

Минэнерго Молдавии: «Газпром» не бронировал мощности на поставку газа Приднестровью на февраль Татьяна АрестоваПредставители «Газпрома» не подали заявку на бронирование на февраль мощностей Трансбалканского трубопровода для подачи газа в Приднестровье.

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