Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

Сегодня почта уже не та. За ее новшествами порой и не угонишься. Однако. Юрий Алексеев    Как и другие виды услуг, почта всё больше растворяется в цифровых технологиях и непривычных для обывателя бизнес-решениях.

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