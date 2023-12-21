«С толстой сумкой на ремне», и… с протянутой рукой

Сегодня почта уже не та. За ее новшествами порой и не угонишься. Однако. Юрий Алексеев Как и другие виды услуг, почта всё больше растворяется в цифровых технологиях и непривычных для обывателя бизнес-решениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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