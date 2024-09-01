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Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров заблокировал карты их детей

Ирина Болгар заявила, что Павел Дуров заблокировал карты их детей

Женщина заявила, что создатель Telegram отказался также оплачивать лечение и обучение детей.Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что он заблокировал карты для семейных расходов.

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