Власти Сургута планируют за два года избавить город от колейности на дорогах

Власти Сургута полностью исполнят в этом году судебные решения по ремонту дорог с колейностью. Об этом сообщил депутатам города глава Андрей Филатов.
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