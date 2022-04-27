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Власти Сургута планируют за два года избавить город от колейности на дорогах

Власти Сургута планируют за два года избавить город от колейности на дорогах

Власти Сургута полностью исполнят в этом году судебные решения по ремонту дорог с колейностью. Об этом сообщил депутатам города глава Андрей Филатов.

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