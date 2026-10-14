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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов сделал дубль в матче с «Виннипегом» и возглавил гонку снайперов НХЛ с 8 голами. У него 11 очков в 7 играх в сезоне

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил обе шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:5).

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