Поезд столкнулся с автобусом на въезде в Евротоннель под Ла-Маншем во Франции. Пострадали 19 человек, сообщает префектура департамента Па-де-Кале.
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