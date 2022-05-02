Перекрытые протестующими улицы в Ереване были разблокированы полицией

pexels.com/PD Армянские правоохранители разблокировали все перекрестки в Ереване, которые утром в понедельник оказались перекрыты оппозиционерами, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, говорится в заявлении силового ведомства.
pexels.com/PD Армянские правоохранители разблокировали все перекрестки в Ереване, которые утром в понедельник оказались перекрыты оппозиционерами, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна, говорится в заявлении силового ведомства.
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