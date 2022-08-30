Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Тарасов
    ТАКИ    -    ВСЁ    -    ТАКИ.  Господа  из  ЕС  и  западной  Европы.  ВЫ,  своими  действиями,  - сами   себе  "наст...В «Газпроме» заяв...
  • Евгений Бут
    Оборзевшие наглые твари! Так и надо делать! Клин клином вышибается! Снесли наш памятник, а мы их!Литва вручила нот...
  • Роза Семиренко
    Не чего им делать в нашей стране! У них совсем другие ценности, слишком они далеки от народа! И народ им это предател...Пригожин призвал ...

Euractriv: города Нидерландов попросили ЕС временно освободить их от санкций против России

Euractriv: города Нидерландов попросили ЕС временно освободить их от санкций против России

Сразу несколько правительств расположенных в Нидерландах городов направили руководству государства прошение о том, что хотя бы на время выйти из-под действия направленных на Российскую Федерацию санкционных мер, которые наложил Европейский Союз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх