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В кастрюльке

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Сытное блюдо на сковороде без долгой возни: смешиваю кефир с фаршем и готовлю нереальную вкуснятину

Сытное блюдо на сковороде без долгой возни: смешиваю кефир с фаршем и готовлю нереальную вкуснятину

Оладьи с фаршем – это отличный способ приготовить блюдо для всей семьи из того, что всегда есть на кухне.

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