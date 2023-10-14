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Украинские беженцы напали на врача в Польше

Украинские беженцы напали на врача в Польше

Информация об этом была распространена во всех федеральных СМИ.В соцсетях видео, на котором украинские избивают медработника в Польше.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Хохлы не переживайте. Если в Польше с каждым днём всё больше растут антиукраинские настроения., то приучайте их к Бандеровскому режиму. Вы хозяева Европы, заражены сами заразите европейцев. ваши братья Бандеровцы-террористы, наркоманы с проститутками скоро поддержат вас и придут к вам завоевывать просвещенную европу, а какие курорты у вас появятся на апеннинах, альпах, средиземноморья с испанскими и французскими винами, а сало для себя панов заставите заготавливать и самогон гнать... Ведь они так хотели вас в сое содружество, а вы стать под крышу НАТО, так вперед в светлое сытое будущее.
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