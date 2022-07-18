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Фомин о Йокановиче: «Команда нашла общий язык с тренером. Верю, что станем лучше и сделаем шаг вперед»

Даниил Фомин высказался после ничьей с «Ростовом» (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ. — Как вам в новой роли капитана команды? — Для меня это большая ответственность и честь быть капитаном такого большого клуба.

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