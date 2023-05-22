РИА Новости: ООН и Турция оказывают содействие в переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Осведомленный о переговорном процессе неназванный источник рассказал информационному агентству «РИА Новости», что в настоящее время идет проработка вариантов присоединения Россельхозбанка к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии