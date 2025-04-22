В центре на Флотской пенсионеры соберутся потанцевать

Культурный центр «Онежский» в четверг, 24 апреля проведет для старшего поколения танцевальный вечер и открытый мастер-класс с общим названием «С танцем жить веселее», посвященный международному Дню танца.
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