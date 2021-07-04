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Болельщики «Хоукс» были крайне разочарованы Хертером, выбравшим рэпера Rich The Kid вместо Outkast

Болельщики «Хоукс» были крайне разочарованы Хертером, выбравшим рэпера Rich The Kid вместо Outkast

В середине 2-й четверти 6-го матча финала Востока между «Хоукс» и «Бакс» (107:118, 2-4) на арене в Атланте произошел эпизод, сильно расстроивший домашних болельщиков.

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