Хохлы и разум

Будь, кстати, у хохлов разума хоть капля, они бы именно сейчас, прямо сейчас и прямо бегом неслись бы к главному пану с готовностью подписать сделку по недрам и инфраструктуре сию секунду и на всех панских условиях.
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