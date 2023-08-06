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Вспомним вкус шоколадной колбаски из детства

Давайте вспомним вкус невероятно вкусной сладкой шоколадной колбаски из нашего детства. Это был шедевр вкуса! Для нашей колбаски необходимые ингредиенты: Печенье -600 грамм ( типа » Юбилейное» Масло сливочное — 200 грамм Какао- порошок — 2 ст.

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