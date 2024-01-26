Жители Поморья всё чаще регистрируют детей электронно

Сервис «Рождение ребёнка» экономит время и избавляет родителей от сбора бумажных документов— Каждый третий новорожденный Архангельской области в 2024 году регистрируется через суперсервис «Рождение ребенка».
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