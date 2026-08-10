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Почему умные люди часто принимают глупые решения в любви

Почему умные люди часто принимают глупые решения в любви

Высокий интеллект в отношениях не защищает от ошибок, а иногда делает их глубже. 123RF/legion-media.ru Человек может блестяще управлять бизнесом, просчитывать риски на несколько шагов вперед, читать книги о когнитивных искажениях и при этом снова и снова влюбляться в тех, кто приносит хаос, тревогу и эмоциональные качели.

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