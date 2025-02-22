У здания администрации президента проходит протест: требуют отставки Майи Санду

Сотни сторонников Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) протестуют перед зданием администрации президента, требуя отставки президента Молдовы Майи Санду и проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
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