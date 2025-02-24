Более 350 нарушений ПДД выявили у нижегородских водителей за выходные

Более 350 нарушений ПДД выявили во время рейда ГИБДД в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Часть из них касалась вождения в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии