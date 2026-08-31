Из Сеуты за уголовные преступления депортировали 100 нелегалов

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 100 нелегальных мигрантов были депортированы из автономного города Сеута за совершение уголовных преступлений с момента массового прорыва границы в конце июля.
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