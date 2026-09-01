Россельхознадзор развеял миф о регистрации кур через МФЦ

В соцсетях россияне делятся, что начали приходить в центры вместе с курами и петухами С началом осени в России вступили в силу новые правила обязательной маркировки домашней птицы.
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