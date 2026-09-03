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Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте

Усталость от Украины, возвращение России, цель – Одесса: что пишут западные СМИ о конфликте

Россия возвращается на все международные площадки, включая политические, несмотря все усилия западного сообщества игнорировать её – с самого начала СВО .

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