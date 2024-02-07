В Сибири родители подрались на школьном собрании при обсуждении драки их детей

В школе заявили, что конфликта между детьми не было, однако другие ученики рассказали, что потасовка была В Красноярском крае родители во время школьного собрания, на котором обсуждалась драка их детей, начали выяснять отношения с применением предметов мебели, сообщает Kras Mash.