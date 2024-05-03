Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Последний оставшийся вопрос

Последний оставшийся вопрос

Осколки украинской ракеты, попавшие вчера прямо в лауреата российской медали Пушкина, напомнили о том, что Одесса русский город на все сто пятьдесят процентов Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте.

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