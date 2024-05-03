Последний оставшийся вопрос

Осколки украинской ракеты, попавшие вчера прямо в лауреата российской медали Пушкина, напомнили о том, что Одесса русский город на все сто пятьдесят процентов Американский предприниматель Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте.