Опасные масла: Роскачество выявило худшие бренды растительного масла в привлекательной упаковке Ирэн ОрлонскаяВ последние годы вопросы качества продуктов питания стали важной темой для российских потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии