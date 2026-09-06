Евгений Дудоров: Теледроид проведет 40 сеансов на МКС

Русский робот "Теледроид" будет выполнять до 40 сеансов на МКС, работая в виртуальном симуляторе и на внешней стороне станции.
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