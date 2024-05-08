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Военное обозрение

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Как «солдаты Христа» разграбили Второй Рим и создали на его обломках Латинскую империю

Как «солдаты Христа» разграбили Второй Рим и создали на его обломках Латинскую империю

820 лет назад, в мае 1204 года, в Святой Софии был коронован первый император Латинской империи Балдуин I.

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