$177,5 российско-армянской дружбы

В Ереване не считают дорогой газ катастрофой Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Тагуи Казарян предложила не драматизировать возможное повышение стоимости российского газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Газовая арифметик...
- Разрушить трубу п...
- Лукашенко переобу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым