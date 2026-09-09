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Неординарные газовые новости

4 подписчика

$177,5 российско-армянской дружбы

$177,5 российско-армянской дружбы

В Ереване не считают дорогой газ катастрофой Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Тагуи Казарян предложила не драматизировать возможное повышение стоимости российского газа.

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