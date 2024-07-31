Группировка войск «Запад» установила контроль над 33 опорными пунктами ВСУ

Группировка войск «Запад» за последние сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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