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Андраде об изучении русского: «Занимаюсь дважды в неделю. В «Зените» больше легионеров – чаще слышу португальский, испанский, английский, но хочу улучшить качество русского языка»

Защитник «Зенита»  Кевин Андраде  рассказал, что работает над улучшением своего русского языка. Колумбиец летом перешел в петербургский клуб из «Балтики».

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