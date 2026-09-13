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МОСИНФОРМ

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«Матрешка Москвы» отмечает первый год работы

«Матрешка Москвы» отмечает первый год работы

Мультимедийная «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» сегодня отмечает первую годовщину. За год здесь состоялось более 900 познавательных показов, зрителями которых стали несколько сотен тысяч человек из разных стран.

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