Под Курском батальон Героя России уничтожил более 500 бойцов ВСУ

Звание Иван Пащенко получил за мужество и героизм Батальон под командованием подполковника Ивана Пащенко, в августе совершивший марш с донецкого направления в район Курской области, уничтожил более 500 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
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